HDN: aantal hypotheekaanvragen daalt na recordkwartaal

Het aantal hypotheekaanvragen is in april wat gedaald na de piek van het eerste kwartaal. Die werd veroorzaakt door de stijgende rente. In april werden meer dan 54.000 hypotheken aangevraagd, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Het aantal aanvragen daalde in april met 16 procent ten opzichte van een maand eerder. Dat is nog altijd ruim meer dan het gemiddelde per maand in 2021 van 45.000 aanvragen. In het eerste kwartaal was sprake van een recordaantal van 191.000 aanvragen. Veel huizenbezitters wilden nog profiteren van de lage rente en daarom sloten velen hun hypotheek over.

In april 2022 bedroeg een gemiddelde hypotheek 361.000 euro voor de kopers. Dat was in 2021 nog 347.000 euro.

HDN is een coöperatieve vereniging en is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.