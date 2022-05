Industrie legt grote voorraden aan vanwege leveringsproblemen

Nederlandse productiebedrijven vergroten hun voorraden aan materialen. Daarmee hopen ze problemen in de toeleveringsketen het hoofd te kunnen bieden. De bedrijven spreken van noodplannen vanwege de aanhoudende leveringsproblemen wereldwijd, die mede worden veroorzaakt door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De inkoopprijzen voor de industrie blijven stijgen. Het doorberekenen hiervan heeft de inflatie van de verkoopprijzen opgedreven tot recordniveau.

“Ondanks de hoge inkoopprijzen zijn inkoopmanagers nóg meer gaan inkopen, vooruitlopend op verdere ontregeling van toeleveringsketens”, zegt sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO. “Door de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China is het trage herstel van toeleveringsketens tot stilstand gekomen.” Volgens Swart is het verstandig om onder deze omstandigheden meer voorraad aan te houden, zolang nieuwe orders blijven binnenstromen. Maar: “Alleen voor wie die dure extra voorraad kan betalen.”

Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) was de voorraadtoename in april de op drie na grootste ooit. Het was de sterkste stijging sinds december. De productie nam sneller toe, maar bleef onder het gemiddelde van 2021. In maart was de groei van de productie nog de op een na kleinste sinds november 2020. De groei van zowel de binnen- als buitenlandse nieuwe orders herstelde in april, nadat in maart het laagste cijfer in zeventien maanden was bereikt.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid in de industrie meet, kwam in april uit op een stand van 59,9. Dat was 59,4 in maart. Een indexstand van 50 of meer duidt op groei, onder de 50 is er sprake van krimp.