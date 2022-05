ING schreef ten onrechte geld af bij klanten

Bij een deel van de klanten van ING is vrijdag ten onrechte geld afgeschreven. Dat bevestigt de bank na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. ING schreef kosten af voor het storten van contant geld of het opnemen daarvan. Bij sommige klanten werden die kosten meerdere keren in rekening gebracht.

Volgens ING is een technische aanpassing in hun systemen de oorzaak van de spookafboekingen. De bank vindt de situatie “heel vervelend” en biedt excuses aan.

ING zegt al sinds afgelopen vrijdag te werken aan het terugstorten van de onterechte afboekingen. Alle gedupeerde klanten krijgen de komende dagen hun geld terug. Dat moet uiterlijk op donderdag gebeurd zijn.