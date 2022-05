NXP blijft profiteren van sterke vraag naar computerchips

De Nederlandse chipfabrikant NXP heeft in het eerst kwartaal flink meer omgezet. Er kwam haast een kwart meer binnen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Vooral in de autobranche deed NXP goede zaken, maar in alle segmenten steeg de omzet. NXP gaf geen duidelijkheid in hoeverre de omzetstijgingen te maken hebben met prijsverhogingen voor zijn chips in het afgelopen jaar.

Topman Kurt Sievers had begin dit jaar al aangegeven dat NXP een sterk 2022 verwachtte. Door de chiptekorten van de afgelopen twee jaar is er veel opgekropte vraag naar de elektronische onderdelen. De stijging van de omzet naar 3,1 miljard dollar, omgerekend een kleine 3 miljard euro, viel aan de bovenkant van de door NXP gegeven prognose. Van die omzet kwam de helft uit de autosector.

De grote vraag naar chips betekent ook dat NXP nauwelijks voorraden heeft. In het hele productiekanaal zit voor slechts 1,5 maand aan chips. Tegelijkertijd is de chipproducent ook meer geld kwijt aan de productie van chips. Voor het tweede kwartaal verwacht NXP dan ook iets minder geld per chip te verdienen. Toch gaat de omzet met tussen de 1 en 8 procent omhoog ten opzichte van de afgelopen periode, denkt de voormalige chiptak van Philips zelf.

De winst van NXP in het eerste kwartaal kwam uit op 666 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 364 miljoen dollar.