UWV: ruim 4300 Oekraïense vluchtelingen aan het werk

Ruim 4300 vluchtelingen uit Oekraïne zijn nu aan het werk in Nederland, meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van gegevens van werkgevers. De vluchtelingen werken vooral via uitzendbureaus en in de land- en tuinbouw. De meeste vluchtelingen werken in de regio’s Amsterdam en Den Haag.

In ongeveer 40 procent van de registraties bij het UWV werkt een Oekraïense vluchteling via een uitzendbureau. Via deze weg vinden zij bijvoorbeeld werk als productiemedewerker, schoonmaker of magazijnmedewerker. Zo’n 11 procent werkt in de land- en tuinbouw. Ook de horeca is goed voor 11 procent. De zakelijke dienstverlening volgt met 9 procent. Ook werken er al vluchtelingen in de transport en logistiek.

Oekraïense vluchtelingen werken nu met name in de Randstad. De meesten (12 procent) komen in de horeca en via uitzendbedrijven aan werk in Amsterdam. In Gouda, Leiden, Zoetermeer (11 procent) en Haaglanden (9 procent) vinden vluchtelingen ook relatief vaak werk.

In totaal staan nu 47.930 Oekraïense vluchtelingen in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Van dat aantal is nu bijna 10 procent aan het werk. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning voor Oekraïense vluchtelingen aan te vragen. Wel moeten zij sinds april bij het UWV melden als ze een vluchteling in dienst nemen. Zo hoopt het UWV risico’s op misstanden te signaleren en te verkleinen. Als een werkgever geen melding maakt van het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling, kan een boete volgen.