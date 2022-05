Verkoop nieuwe auto’s in april gedaald in Nederland

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in april gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat melden autobrancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG en dataleverancier RDC. Daarmee zet de daling van het eerste kwartaal van dit jaar door.

Dat komt volgens de branche door de wereldwijde tekorten aan computerchips. Daardoor loopt de levering van nieuwe auto’s vertraging op. In de eerste vier maanden van 2022 werden in totaal 100.457 personenauto’s geregistreerd. Dat is een daling van 3,8 procent ten opzichte van vorig jaar.

Er werden in april meer dan 22.000 voertuigen op kenteken gezet. Dat is ruim 7 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de Skoda Enyaq, Volvo XC40 en Peugeot 208 werden relatief veel verkocht.