Wall Street weer omlaag na koersdreun in techsector

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag opnieuw licht omlaag na de koersdreun in de techsector op vrijdag. Vooral webwinkelconcern Amazon moest het vrijdag ontgelden met een koersval van 14 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Op de eerste handelsdag van mei verloor het aandeel in de openingsminuten opnieuw 3 procent.

Beleggers kijken deze week met name uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs al aan dat de rente in de Verenigde Staten bij het nieuwe rentebesluit waarschijnlijk met 0,5 procentpunt wordt verhoogd om de inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 32.869 punten en de brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4113 punten. De Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 12.259 punten, na de koersval van ruim 4 procent op vrijdag. De techgraadmeter zakte in april ruim 13 procent en kende daarmee de slechtste beursmaand sinds oktober 2008.

Apple verloor 0,9 procent. Het techbedrijf moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van Europese concurrentieregels. Apple misbruikt volgens de Europese Commissie zijn marktmacht door een chip die contactloos betalen met iPhones en iPads vergemakkelijkt voor te behouden aan zijn eigen betaalsoftware. Daarmee sluit Apple andere betalingsbedrijven zoals banken en het veelgebruikte PayPal buiten.

Alphabet, de eigenaar van Google, zakte 1,2 procent. Google wil dat de Europese rechter een streep zet door een boete van 1,49 miljard euro die het techconcern drie jaar geleden van de Europese Commissie kreeg vanwege het voortrekken van zijn eigen advertentiedienst AdSense ten opzichte van andere advertentieverkopers.

Berkshire Hathaway daalde 0,2 procent. De investeringsmaatschappij van de bekende belegger Warren Buffett kwam dit weekend met gemengde resultaten, waarbij de winst iets hoger uitviel dan verwacht en de omzet wat tegenviel. Ook bleek uit het kwartaalbericht dat Buffett zijn belang in olieconcern Chevron (plus 1 procent) heeft uitgebreid. Verder schroefde de superbelegger zijn belang in gameontwikkelaar Activision Blizzard (plus 2,3 procent) op.

De euro was 1,0511 dollar waard, tegen 1,0536 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,5 procent tot 101,06 dollar. Brent-olie werd 3,2 procent goedkoper en kostte 103,73 dollar per vat.