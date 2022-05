BAM juridisch nog niet klaar met ingestorte parkeergarage

Bouwer BAM moet zich andermaal voor de rechter verantwoorden in de kwestie rond de ingestorte parkeergarage in Eindhoven in 2017. Vloerenmaker BubbleDeck, die eerder de schuld kreeg, eist in hoger beroep 10 miljoen euro schadevergoeding, zo bevestigt BAM eerdere berichtgeving door NRC.

De maker van de specialistische bollenvloer stelt BAM aansprakelijk voor zowel de instorting als de schade die het bedrijf leed in de nasleep van de kwestie. BubbleDeck verwijt BAM dat het bouwbedrijf niks deed toen enkele maanden voor de instorting scheuren werden ontdekt in de vloer. Daarna is volgens het bollenvloerbedrijf uit Leiden door een rapport de schuld ten onrechte bij hen komen te liggen.

Half mei volgt het hoger beroep. Ook daarin wordt het bedrag van 10 miljoen euro geƫist. Volgens BubbleDeck liepen de inkomsten sinds die tijd terug en kostte de kwestie de onderneming uiteindelijk de kop. BAM gaat verder niet op de kwestie in, omdat de zaak bij de rechter ligt.