Barin: Schiphol staat open voor schadevergoeding

Schiphol gaat “positief kijken” naar een schadeclaim door luchtvaartmaatschappijen voor de vertragingen van de afgelopen dagen. Dat heeft de luchthaven in gesprek met Barin toegezegd, laat voorzitter Marnix Fruitema van die belangenvereniging voor luchtvaartmaatschappijen weten.

De afgelopen twee weekenden waren er grote problemen op Schiphol. Eerst was er een staking van bagageafhandelaars van KLM die tot vertragingen en grote drukte leidden. Afgelopen weekend speelden vooral personeelstekorten de luchthaven parten. Daardoor ontstonden opnieuw lange wachttijden voor passagiers en Schiphol vroeg de maatschappijen ook vluchten te schrappen. Sommige vluchten weken uit naar ander luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport.

Dat alles zal vermoedelijk leiden tot claims bij luchtvaartmaatschappijen. Reizigers hebben recht op een schadevergoeding als ze meer dan drie uur vertraging oplopen. De maatschappijen vinden dat Schiphol verantwoordelijk is voor de ontstane problemen.

Fruitema laat weten dat alle 38 bij Barin aangesloten luchtvaartmaatschappijen het plan om een schadeclaim bij Schiphol neer te leggen steunen. Hoe hoog die claim wordt, moet nog exact worden vastgesteld. Barin en Schiphol praten volgende week verder. Dan komen ook de stappen aan de orde die Schiphol kan nemen om de personeelstekorten op te lossen, aldus Fruitema.

Schiphol was niet direct bereikbaar voor commentaar. Later dinsdag geeft Schiphol-topman Dick Benschop een persconferentie over de problemen op de luchthaven.