Bestemming Sunny Liger nog steeds ongewis

Het is nog altijd onduidelijk waar de olietanker Sunny Liger naartoe gaat. Het schip met een lading stookolie uit Rusland aan boord zou in Amsterdam aanmeren, maar ligt al dagenlang voor anker omdat vakbond FNV zich verzet tegen het lossen van het schip. Eerder weigerden Zweedse havenarbeiders het schip namelijk te lossen en de Nederlandse vakbond is daar solidair mee.

Het havenbedrijf van Amsterdam heeft nog geen melding gekregen van het schip, dat onder de vlag van de Marshalleilanden vaart, over een eventuele wijziging van de koers. In het merendeel van de gevallen doen schepen dit wel als ze ervan af zien aan te meren in een haven die ze eerder wel als bestemming opgaven.

De gemeente Amsterdam heeft gezegd het schip liever niet te zien aanmeren en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemde de oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren “hartstikke goed”.

Overigens deden de afgelopen dagen wel “enkele schepen” afkomstig uit Rusland de Amsterdamse haven aan, meldt een woordvoerster. Die vaartuigen vielen niet onder het verbod voor Russische schepen om havens in de Europese Unie aan te doen, bijvoorbeeld omdat ze onder de vlag van een ander land varen. Als schepen wel onder Russische vlag varen, is het ook nog mogelijk dat ze mogen aanmeren als ze ladingen hebben die onder uitzonderingsregels vallen, zoals olie, landbouwproducten of humanitaire goederen.