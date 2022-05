DSM daalt in groene AEX na resultaten

DSM ging dinsdag omlaag op de Amsterdamse beurs na publicatie van de kwartaalresultaten. Het speciaalchemieconcern wist mede door prijsverhogingen de omzet op te voeren, maar had onder meer last van een waarschuwing van het Duitse chemieconcern Covestro. De Europese beurzen veerden daarentegen weer wat op na de flinke koersverliezen een dag eerder. De stemming werd gesteund door het koersherstel op Wall Street.

Naast de bedrijfsresultaten stond de beurshandel vooral in het teken van de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De Amerikaanse centrale bank heeft al laten doorschemeren de rente na afloop van de vergadering op woensdag waarschijnlijk met een half procentpunt te verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 702,78 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1036,98 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, daalde de FTSE-index 0,4 procent.

Informatieleverancier RELX was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,1 procent. Platenlabel UMG, dat na de slotbel met resultaten komt, won 1 procent. Chipbedrijf Besi kampte met een koersdoelverlaging door Berenberg en sloot de rij met een min van 6 procent.

DSM daalde 1 procent. Het bedrijf verkocht door het beƫindigen van lockdowns in veel landen meer bestanddelen voor bijvoorbeeld drankjes en brood. Wel merkte het AEX-bedrijf dat klanten uit de veeteelt hun eerder aangelegde voorraden eerst afbouwen en dat varkenshouders in China geraakt worden door de strenge lockdowns in het land.

Covestro zakte 3,5 procent in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern verlaagde zijn verwachtingen vanwege de lockdowns in China en de hogere energieprijzen. Deutsche Post klom 1,3 procent. Het moederbedrijf van onder meer pakketbezorger DHL heeft in het eerste kwartaal van dit jaar geprofiteerd van de grote vraag naar logistieke diensten in de hele wereld. BNP Paribas steeg 3 procent in Parijs. De Franse bank boekte afgelopen kwartaal meer winst.

In Londen won BP bijna 2 procent. Het Britse olie- en gasconcern leed een nettoverlies van dik 20 miljard dollar vanwege het vertrek uit Rusland. Zonder de miljardenafboeking op zijn Russische activiteiten wist BP het resultaat wel flink op te voeren dankzij de hogere brandstofprijzen. Shell, dat donderdag met cijfers komt, klom 1,9 procent.

De euro was 1,0504 dollar waard, tegen 1,0514 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 104,62 dollar. Brent-olie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 107,00 dollar per vat.