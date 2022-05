Elon Musk vindt commissie op verkopen in App Store veel te hoog

De commissie die appmakers moeten betalen aan Apple op verkopen in de App Store is veel te hoog. Dat vindt Elon Musk, de rijkste man ter wereld. Het techconcern vraagt daar tot 30 procent provisie voor. Musk noemde dat op Twitter een “belasting op het internet” en “absoluut niet oké”.

De topman van Tesla vindt dat de vergoeding “letterlijk tien keer hoger dan die zou moeten zijn”. Over het beleid van Apple rond de App Store is al langer veel te doen. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf Epic Games Apple, en ook Google, al voor de rechter gedaagd over het vergoedingenbeleid.

In Nederland heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Apple boetes opgelegd omdat het techconcern niet aan Europese en Nederlandse regels voldoet. Die kwestie draait om datingapps zoals Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, dan wordt de betaling door Apple verwerkt. De makers van die apps willen dat ook andere partijen betalingen kunnen verwerken in Apples mobiele besturingssysteem iOS. Daarmee hopen ze goedkoper uit te zijn.