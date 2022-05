Estée Lauder zakt op Wall Street na verlagen winstprognose

Cosmeticamaker Estée Lauder verloor dinsdag aan waarde op Wall Street. Het Amerikaanse bedrijf verlaagde de winstverwachting voor zijn gebroken boekjaar fors. Estée Lauder wordt onder meer geraakt door de coronalockdowns in China. De aandelenbeurzen in New York sloten de dag met winsten nadat een dag eerder al sprake was van een sterk herstel.

De aandacht gaat al uit naar de Federal Reserve, die dinsdag is begonnen aan zijn tweedaagse rentevergadering. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf onlangs al aan dat de rente in de Verenigde Staten bij het nieuwe rentebesluit waarschijnlijk met 0,5 procentpunt wordt verhoogd. De Amerikaanse centrale bank wil zo de sterke prijsstijgingen tegengaan.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 33.128,79 punten en de brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4175,48 punten. De Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 12.563,76 punten.

Estée Lauder zakte bijna 6 procent. Analisten waren verrast dat Estée Lauder de verwachtingen zo fors heeft teruggeschroefd. De vooruitzichten voor de groei van de omzet voor zijn boekjaar, dat tot eind deze zomer loopt, is teruggebracht naar 5 tot 7 procent. In februari rekende Estée Lauder nog op 8 tot 10 procent. Dat komt onder meer doordat winkels in China dicht blijven door coronalockdowns.

Pfizer won 2 procent. De farmaceut zag de omzet in het eerste kwartaal met 77 procent stijgen tot meer dan 25 miljard dollar. De groei werd aangejaagd door dik 13 miljard dollar aan verkopen van het coronavaccin. De omzet van het coronamiddel Paxlovid bedroeg 1,5 miljard dollar. Voor het hele jaar blijft Pfizer rekenen op een totale omzet van 98 miljard tot 102 miljard dollar. De verwachting voor de winst per aandeel werd echter neerwaarts bijgesteld.

Logitech zakte meer dan 3 procent. De fabrikant van computermuizen, toetsenborden en webcams zag de omzet afgelopen kwartaal met 20 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde vorig jaar nog van de sterke vraag naar zijn producten vanwege het vele thuiswerken tijdens de coronapandemie.

De euro was 1,0523 dollar waard tegen 1,0536 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 102,84 dollar. Brent-olie werd 2,1 procent goedkoper, op 105,34 dollar per vat.