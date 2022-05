Moederbedrijf DHL profiteert van wereldwijde logistieke vraag

Deutsche Post, het moederbedrijf van onder meer pakketbezorger DHL, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar geprofiteerd van de grote vraag naar logistieke diensten in de hele wereld. Ondanks aanhoudende wereldwijde problemen in de logistiek als gevolg van de coronapandemie was er veel vraag naar transportdiensten, terwijl de capaciteit beperkt bleef, zegt het bedrijf in een toelichting op de cijfers. Ook zegt Deutsche Post weinig last te hebben gehad van de hogere energieprijzen en transportkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Het grootste logistieke bedrijf van de wereld groeide met name door diensten aan bedrijven. Het aantal pakketjes dat het bedrijf vervoerde was lager ten opzichte van vorig jaar. Door het economisch herstel en het vervallen van coronamaatregelen konden mensen weer naar winkels om spullen te kopen. De lagere aantallen pakketten, die volgens het bedrijf weer op een normaal niveau kwamen, werden ruimschoots goed gemaakt door de wereldwijde logistieke activiteiten van Deutsche Post.

De omzet steeg in het eerste kwartaal met bijna een vijfde naar 22,6 miljard euro. De winst voor aftrek van rente en belastingen kwam eind maart uit op 2,2 miljard euro, 13 procent hoger dan dezelfde periode een jaar geleden. Onderaan de streep hield het bedrijf een nettowinst over van 1,4 miljard euro, licht hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.