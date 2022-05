Platenlabel Universal Music Group profiteert van Japanse sterren

Universal Music Group (UMG) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een stuk meer geld verdiend met de muziek van het platenlabel. Het bedrijf profiteerde met name van de populariteit van Japanse artiesten als de band King & Prince, zanger Fujii Kaze en zangeres Ado. Ook de zanger The Weeknd behoorde het afgelopen kwartaal tot de topverkopers van UMG.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf verdiende bijna een vijfde meer met abonnementen en streaming van muziek. Dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor UMG. De inkomsten uit de verkoop van downloads liepen verder terug, wat volgens het grootste platenlabel ter wereld in de hele sector de trend is. UMG wist ook een stuk meer te verdienen met merchandising doordat artiesten weer vaker live kunnen optreden doordat de coronapandemie in grote delen van de wereld onder controle lijkt te zijn gebracht.

In het eerste kwartaal van dit jaar boekte het bedrijf een omzet van 2,2 miljard euro. Dat is bijna 22 procent meer dan de 1,8 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg met 15 procent tot 454 miljoen euro. UMG maakte in september zijn debuut op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het was een van de grootste beursgangen aan het Damrak van de afgelopen jaren.