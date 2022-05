Rusland ontloopt wanbetaling op buitenlandse leningen

Rusland lijkt op het nippertje wanbetaling op zijn leningen in buitenlandse valuta te ontlopen. Drie investeerders, die anoniem willen blijven, verklaarden, rentebetalingen op hun leningen aan Rusland te hebben ontvangen.

Ten minste één zogeheten clearinghouse, een organisatie die zorg draagt voor een veilige afwikkeling van transacties tussen twee partijen, zou betalingen hebben ontvangen en verwerkt voor obligatieleningen in euro’s, die in 2022 en 2042 moeten worden afbetaald.

De complicaties met de rentebetalingen op de buitenlandse leningen en de terugbetaling van de hoofdsom van obligaties zijn het resultaat van de financiële en economische sancties die de westerse landen aan Rusland hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland probeerde de sancties te omzeilen door in roebels te betalen, maar dat mag niet volgens de voorwaarden van de obligaties. Die moeten in dollars of euro’s worden betaald anders is er alsnog sprake van wanbetaling.

Ondanks dat Rusland wanbetaling voorlopig lijkt te ontlopen houden financiële markten steeds meer rekening met een faillissement van het land door de aanscherping van de Amerikaanse financiële sancties tegen het Kremlin. De Amerikanen blokkeren sinds april al iedere afbetaling van schulden door de Russische overheid met dollars die bij financiële instellingen in de VS worden aangehouden.

Washington hoopt daarmee de financiën van Rusland verder te verzwakken. Het Kremlin moet hierdoor mogelijk de buitenlandse tegoeden aanbreken die in eigen land beschikbaar zijn. Bij een eerdere sanctieronde bevroren westerse landen al de buitenlandse bezittingen van de Russische centrale bank.