Van Oord sleept contract binnen voor Amerikaans windpark op zee

Maritiem dienstverlener en baggeraar Van Oord heeft als onderdeel van een consortium een contract voor een windpark op zee in de Verenigde Staten binnengesleept. De onderneming gaat aan de slag met het windpark Empire I en II voor de kust van New York.

De uiteindelijk 174 windmolens moeten zo’n 32 kilometer uit de kust van Long Island komen te staan. De turbines zijn goed voor 2 gigawatt aan energie. Dat is genoeg om ongeveer 1 miljoen huishoudens in New York van stroom te kunnen voorzien.

Van Oord werkt in het project samen met Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) in opdracht van Empire Offshore Wind, een samenwerking tussen energiebedrijven BP en Equinor. De werkzaamheden van Van Oord bestaan onder andere uit het prepareren van de zeebodem voorafgaand aan de plaatsing van de funderingen. Financiƫle details over de opdracht maakte Van Oord vooralsnog niet bekend.