ACM onderzoekt Google na klacht Tinder-eigenaar

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de voorwaarden die Google stelt aan aanbieders van apps in de Google Play Store. De toezichthouder heeft klachten ontvangen van datingapps, omdat ze geen ander betalingssysteem mogen gebruiken dan dat van Google, wat mogelijk neerkomt op concurrentievervalsing.

De klacht komt van Match Group, eigenaar van onder andere het populaire datingplatform Tinder. De ACM onderzoekt nu eerst of die klachten genoeg aanleiding geven voor een vervolgonderzoek naar eventueel machtsmisbruik door Google.

Het Amerikaanse internetbedrijf zegt volgens de ACM ook dat Google alle verwijzingen naar andere betaalmogelijkheden verbiedt binnen de app-winkel voor Android, het besturingssysteem van het zoekmachinebedrijf.

Eerder klaagde Match Group ook al over de voorwaarden die Apple aan datingapps in zijn App Store stelde. Dat mondde uit in boetes voor Apple die opliepen tot 50 miljoen euro. Nog altijd vindt de toezichthouder de toezeggingen die Apple heeft gedaan om app-aanbieders meer keuze te bieden bij de verwerking van betalingen onvoldoende. Een woordvoerder van de ACM benadrukt dat hier een traject van zo’n drie jaar aan voorafging en dat het bij Google nog lang niet zeker is dat er een vergelijkbare uitkomst is.