Beleggers zetten zich schrap voor Amerikaanse renteverhoging

Beleggers op de Amsterdamse beurs zetten zich woensdag schrap voor een rentestap van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een half procentpunt gaat verhogen om de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. Het rentebesluit wordt na sluiting van de Europese markten bekendgemaakt.

De Fed verhoogde de rente in maart met 0,25 procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging sinds 2018. De Amerikaanse centrale bank kiest er normaal gesproken voor om de rente met kleine stapjes van 25 basispunten te wijzigen, maar gaf in de afgelopen weken al aan niet te zullen aarzelen om grotere rentestappen te nemen nu de inflatie in de VS is opgelopen tot 8,5 procent. De laatste keer dat de rente met 0,5 procentpunt werd opgeschroefd was in 2000. Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed de rente in de toekomst nog agressiever gaat verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de belangrijke Fed-dag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds ruim 1 procent in de min door stevige verliezen bij de Chinese techbedrijven. In Japan en China bleven de beurzen dicht.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Universal Music Group (UMG). Het platenlabel profiteerde in het eerste kwartaal met name van de populariteit van Japanse artiesten als de band King & Prince, zanger Fujii Kaze en zangeres Ado. Ook de zanger The Weeknd behoorde het afgelopen kwartaal tot de topverkopers van UMG, dat de omzet en winst zag stijgen. Het bedrijf verdiende bijna een vijfde meer met abonnementen en het streamen van muziek.

Ook Wolters Kluwer opende de boeken. De informatieleverancier zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goede start van het jaar, waarin alle vier divisies groei lieten zien.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal stijgen. Ondanks de oorlog in Oekraïne, stijgende energiekosten, de hoge inflatie en de coronalockdowns in China stelt het bedrijf goed gepositioneerd voor de rest van het jaar dankzij de sterke orderinstroom en een orderportefeuille van 2,3 miljard euro.

De euro was 1,0508 dollar waard, tegen 1,0536 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 103,67 dollar. Brent-olie werd 1,1 procent duurder op 106,15 dollar per vat.