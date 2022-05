Fed kondigt stevigste renteverhoging sinds 2000 aan

De Federal Reserve heeft zijn belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is de grootste renteverhoging sinds het jaar 2000. Met die stap hoopt de Amerikaanse koepel van centrale banken de sterk opgelopen inflatie te beteugelen. In maart stegen de prijzen in de Verenigde Staten het hardst in bijna veertig jaar tijd.

Het is de tweede renteverhoging in korte tijd van de Fed, maar een veel forsere dan de stap van 0,25 procentpunt in maart. Er komen naar verwachting nog meer renteverhogingen aan, die in de woorden van de centralebankiers “passend” zullen zijn. Fed-voorzitter Jerome Powell zei in een toelichting aan de pers dat bij de komende rentevergadering opnieuw rentestappen van een half procentpunt op tafel liggen. Forsere verhogingen, van bijvoorbeeld 0,75 procentpunt, zijn niet waarschijnlijk.

Powell opende zijn persconferentie met de mededeling dat de inflatie “veel te hoog is”. Om die in te tomen, bouwt de centralebankenkoepel ook zijn balans vol opgekochte obligaties af. Dit betekent in feite dat er minder geld de economie instroomt, doordat de opbrengsten van die leningen niet opnieuw worden geïnvesteerd.

Net als andere centrale banken kwam de Fed aan het begin van de coronacrisis met grootscheepse stimuleringsmaatregelen om de economie en financiële markten van de VS draaiende te houden. De rente ging omlaag tot een historisch dieptepunt en maandelijks kocht het centralebankenstelsel voor tientallen miljarden dollars obligaties op om geld in de economie te pompen.

Na het onverwacht snelle herstel van de economie vorig jaar begon de inflatie al op te lopen, waarna de Fed besloot geleidelijk aan te stoppen met het opkopen van schuldpapieren. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland, twee belangrijke landen voor grondstoffen als gas, olie en granen, zorgde voor nog sterkere prijsstijgingen. Volgens de Fed dreigen lockdowns in China ook de logistieke knelpunten te verergeren, wat verdere prijsstijgingen kan aanjagen.

Een uitdaging is om geen recessie te veroorzaken door te hard op de rem te trappen met renteverhogingen, stellen kenners. Powell zei dat er een “plausibel pad” is om economische krimp te voorkomen. Hij voegde daar later aan toe dat stabiele prijzen het voornaamste doel zijn van de centrale bank. “Zonder prijsstabiliteit werkt de economie voor niemand.”