Financiële baas Just Eat Takeaway overleeft oproer aandeelhouders

Financieel topman Brent Wissink van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kan ondanks een revolte onder aandeelhouders op zijn post blijven. Op de aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf van Thuisbezorgd stemde een meerderheid voor een nieuwe termijn voor Wissink. Enkele activistische beleggers hadden zijn vertrek geëist uit ontevredenheid over de overname van branchegenoot GrubHub in de Verenigde Staten voor 7,3 miljard dollar in juni vorig jaar.

De op één na grootste aandeelhouder bij Just Eat Takeaway, de activistische belegger Cat Rock, riep het bedrijf eind vorige maand op een nieuwe financieel topman aan te stellen om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen.

Cat Rock, dat met een belang van 7 procent na topman Jitse Groen de grootste aandeelhouder is, betichtte het bedrijf ook van misleidende financiële vooruitzichten. Sinds eind juni vorig jaar is Just Eat Takeaway bijna 70 procent van zijn waarde op de beurs kwijtgeraakt. De president-commissaris van het internetbedrijf, Adriaan Nühn, moest al wel wijken voor een vervanger. Zijn herbenoeming werd als stempunt van de agenda van de aandeelhoudersvergadering gehaald.