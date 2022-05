FNV dreigt met ‘hete zomer’ als Schiphol eisenpakket negeert

Vakbond FNV voorspelt een “hete zomer” op Schiphol als luchthaventopman Dick Benschop geen werk maakt van verbetering van de werkomstandigheden van het personeel. Volgens de bond is het zaak dat er voor de zomer een akkoord ligt waarin de luchthaven aan de eisen van de werknemers tegemoetkomt.

In het eisenpakket staat onder meer dat er voldoende werknemers in dienst moeten zijn om de werkzaamheden te verrichten. Ook dringt FNV aan op een eenmalige vakantiepiektoeslag van 200 euro per week voor krachten in de bagageafhandeling, beveiliging en schoonmaak. Beveiligers zouden verder minimaal tien aaneengesloten dagen verlof moeten kunnen opnemen in de zomerperiode.

Volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg negeert Schiphol al maandenlang de waarschuwingen vanaf de werkvloer. “In plaats van de oorzaken aan te pakken doet ze deze waarschuwingen af als stemmingmakerij”, geeft hij aan.

Door de chaos van de afgelopen anderhalve week is in de ogen van de FNV’er “klip en klaar” dat Schiphol zijn beleid niet op orde heeft. Van Doesburg verwijst ook naar de excuses die Benschop dinsdag maakte voor de ontstane situatie. “De toezegging gistermiddag van Dick Benschop om honderden extra beveiligers aan te nemen klinkt leuk, maar de problemen zijn breder dan alleen beveiliging. Maar als hij het echt meent, dan gaan we als FNV optimistisch de onderhandelingen in.”