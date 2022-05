Luchtvaartkoepel Barin wil niet praten over beperking vluchten

De organisatie van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen wil niet in gesprek met Schiphol over het beperken van het aantal vluchten als er personeelstekorten zijn. Dat zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, dat veertig luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt. “Dit is het paard achter de wagen spannen. Dan kun je ook zeggen geen passagiers meer te accepteren omdat er dan geen problemen zijn.”

Aanleiding van de aankondiging, die Schiphol-directeur Dick Benschop dinsdag deed, waren de problemen op de luchthaven van afgelopen weekend. Toen vroeg Schiphol de luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen omdat er te weinig capaciteit was, met name door een tekort aan beveiligers. Fruitema vindt dan ook dat Schiphol “primair zijn stinkende best moet doen” omdat probleem aan te pakken.

Door nu al dergelijke aankondigingen te doen, zorgt Benschop voor onrust bij luchtvaartmaatschappijen, maar ook bij passagiers, meent Fruitema. Die verwijst onder meer naar verontrustende krantenkoppen naar aanleiding van de persconferentie van Benschop.

Het verminderen van het aantal vluchten is dan ook een “paardenmiddel”. “Dat zou je als allerlaatste in moeten zetten”, aldus Fruitema. Wanneer wel een goed moment zou zijn om over een dergelijke maatregel te praten wil de Barin-voorman niet zeggen. “Komt tijd, komt raad. Maar nu zou Schiphol alles op alles moeten zetten om meer personeel te werven.”