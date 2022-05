Meeste modellen van goed presterend automerk Ferrari uitverkocht

Wie de komende tijd een sportwagen van de Italiaanse fabrikant Ferrari wil kopen, moet waarschijnlijk even geduld hebben. Topman Benedetto Vigna zegt bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal dat de meeste modellen zijn uitverkocht en dat ook een groot deel van het orderboek voor volgend jaar al is gevuld. De afgelopen drie maanden verkocht Ferrari weer meer auto’s en maakte ook meer winst.

Ferrari spreekt opnieuw van recordcijfers, nadat 2021 ook al een ongekend goed jaar was voor de Italiaanse autoproducent. “Hoewel 2022 gekenmerkt wordt door verschillende geopolitieke onzekerheden, blijf ik daarom optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf”, aldus Vigna.

Volgens hem kwamen de resultaten van de eerste drie maanden van dit jaar overeen met de verwachtingen van het bedrijf. Ferrari verscheepte ruim 3200 auto’s, een stijging van 17 procent op jaarbasis. De nettowinst groeide met 16 procent tot 239 miljoen euro. De Ferrari Roma en de SF90-tak waren vooral populair. Ongeveer een op de zes verscheepte auto’s was begin dit jaar hybride. Onder leiding van Vigna wil Ferrari meer werk gaan maken van elektrische en hybride auto’s.

Vanuit China kwamen vorige maand berichten over een terugroepactie van ruim tweeduizend auto’s vanwege mogelijke remproblemen. Het ging om verschillende versies en daarmee om bijna alle Ferrari’s die in China in de afgelopen drie jaar zijn verkocht. Over de terugroepactie was bij de resultaten niets te vinden.

Er was woensdag meer nieuws rond Ferrari. Voormalig Ferrari-baas Amedeo Felisa gaat per direct aan de slag als topman bij de Britse sportwagenfabrikant Aston Martin, zo is bekend geworden. Hij moet het succes van Ferrari gaan herhalen bij zijn nieuwe werkgever en helpen bij het maken van de stap naar elektrisch rijden.