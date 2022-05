Moederbedrijf Booking.com profiteert van heropening grenzen

Internetbedrijf voor hotelovernachtingen Booking Holdings heeft in het eerste kwartaal van dit jaar duidelijk geprofiteerd van het opheffen van veel coronabeperkingen. Het moederbedrijf van het Nederlandse Booking.com zag zijn omzet meer dan verdubbelen. Op die site en andere platforms van Booking Holdings besteedden consumenten een recordbedrag aan boekingen voor hotels, vakantiewoningen of hostels.

In totaal boekte Booking Holdings een omzet van 2,7 miljard dollar, een stijging van 136 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen waren er nog veel internationale reisbeperkingen wegens corona, wat de vraag naar hotelovernachtingen duidelijk drukte. Het concern zag zijn verlies wel oplopen tot 700 miljoen dollar, maar dat kwam voornamelijk doordat het bedrijf bijna 1 miljard dollar moest afschrijven op aandelen in enkele Chinese internetbedrijven die het bezit. Zonder die waardevermindering boekte Booking Holdings een winst van 161 miljoen dollar.

Topman Glenn Fogel verwacht dat de komende maanden nog meer mensen op reis gaan en via Booking Holdings een overnachting boeken, ondanks onzekerheid door de oorlog in Oekra├»ne en oplopende inflatie. “We maken ons op voor een druk zomerseizoen”, zei hij in een toelichting. “Ondanks een onzekere macro-economische context zien we wereldwijd steeds sterkere reistrends in het tweede kwartaal van 2022.”

Onlangs stelde Booking Holdings aandeelhouders nog gerust over de gevolgen van het oorlogsgeweld in Oost-Europa. In die regio daalde het aantal boekingen via zijn sites weliswaar, maar in West-Europa waren er juist meer boekingen dan in dezelfde periode in 2019.