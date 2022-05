Operationeel directeur moeder Thuisbezorgd weg om misdragingen

Operationeel directeur Jörg Gerbig vertrekt voorlopig bij Just Eat Takeaway vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd bekendgemaakt vlak voor de aandeelhoudersvergadering. Gerbig zou zich hebben misdragen tijdens een evenement van het bedrijf.

Gerbig zou tijdens de aandeelhoudersvergadering herbenoemd worden. Nu dat niet gebeurt, eindigt zijn termijn per direct. Just Eat Takeaway is een onderzoek gestart naar de beschuldigingen aan het adres van Gerbig. Het bedrijf houdt de mogelijkheid open dat de 39-jarige Duitser bij een gunstige uitkomst van dat onderzoek op een later moment opnieuw wordt voorgedragen als operationeel directeur.

Verder vertrekt president-commissaris Adriaan Nühn, die toch niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Nühns positie lag onder vuur van een groep ontevreden aandeelhouders en zijn herbenoeming was dan ook verre van zeker. Met het vertrek van Nühn neemt TomTom-oprichtster Corinne Vigreux voorlopig de rol van president-commissaris waar.