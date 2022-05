Drukte op Schiphol, onduidelijkheid over staking beveiliging

Een bericht van vakbond FNV over een wilde staking op het toch al drukke Schiphol heeft woensdag voor veel onduidelijkheid gezorgd. Schiphol zelf ontkende aan het eind van de ochtend dat er sprake zou zijn van een werkonderbreking. FNV-campagneleider Joost van Doesburg die melding maakte van de actie, nuanceerde zijn eigen bewoordingen even later. Hij zou van beveiligers via de chat hebben begrepen dat ze aan het staken waren, maar kon niet controleren of ze hun werk ook echt hadden neergelegd.

Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd. Volgens Van Doesburg is het daarom erg lastig voor hem om harde uitspraken te doen. Hij erkent verschillende geluiden van medewerkers op de luchthaven te hebben gekregen. Zo begreep hij ook dat andere beveiligers het werk overnamen van de mensen die zeiden te staken. “Het zou ook kunnen dat de stakers snel weer aan het werk zijn gegaan”, oppert hij. “Sowieso heeft de wilde staking geen impact gehad.”

Het was op dat moment erg druk in de hal van de luchthaven. De roltrap richting de gates A, B, C en D was al gesloten, terwijl die volgens een Schipholmedewerker in de hal normaal gesproken wel open zou moeten zijn. De afsluiting zorgde voor lange rijen bij de ingang, reizigers moesten omlopen om op de juiste plek te komen.

Een verslaggever van het ANP sprak ook een beveiliger op Schiphol. Die gaf aan dat er tussen 11.00 uur en 12.00 uur een staking was geweest bij een beveiligingsbedrijf, waarna een ander bedrijf het werk zou hebben overgenomen. Ook waren er ter plaatse kort berichten dat vertrekhallen 1 en 2 zouden gaan sluiten. Even later werd dit besluit toch weer ingetrokken, aldus een medewerker van traffic support tegenover de verslaggever.

Al die tijd stelde Schiphol zelf via Twitter dat er helemaal geen werkonderbreking gaande was. “Het proces bij de securitycontrole gaat door”, werd daarbij benadrukt. Volgens een woordvoerder is het een standaardprocedure dat bij drukte vertrekhallen korte tijd worden gesloten, om zo de toestroom van mensen in goede banen te leiden.