Taxi-apps uit de gratie op Wall Street, Fed zorgt voor opluchting

Aanbieders van taxi-apps Uber en Lyft waren woensdag duidelijk uit de gratie geraakt op de aandelenbeurzen van New York. Beleggers schrokken met name van de resultaten van Lyft, dat veel meer geld verwacht uit te moeten geven om chauffeurs aan zich te binden. De belangrijkste graadmeters op Wall Street boekten de grootste dagwinst sinds mei 2020 na het rentebesluit van de Federal Reserve.

Lyft verloor uiteindelijk bijna 30 procent aan beurswaarde. Uber daalde 4,7 procent, ondanks een sterk gestegen omzet in het voorbije kwartaal. Dit techbedrijf zei in tegenstelling tot Lyft weinig moeite te hoeven doen om chauffeurs aan te trekken, maar leed nog wel een fors verlies.

De Fed verhoogde de rente met een half procentpunt, wat sinds 2000 niet meer was voorgekomen. In een toelichting zei voorzitter Jerome Powell ook bij de komende rentevergaderingen vergelijkbare stappen te verwachten, wat de vrees voor nog forsere verhogingen wegnam. Hogere rentes zijn doorgaans slecht voor de waardering van aandelen, omdat veiliger geachte obligaties dan aantrekkelijker worden.

De Dow-Jonesindex steeg 2,8 procent tot 34.061,06 punten en de brede S&P 500 won 3 procent tot 4300,17 punten. Techbeurs Nasdaq won 3,2 procent tot 12.964,86 punten.

Airbnb steeg 7,7 procent. Het woningverhuurplatform profiteerde van het verdere herstel van de reiswereld na de coronacrisis en passeerde voor het eerst de grens van 100 miljoen boekingen in het eerste kwartaal van een jaar. Vergeleken met dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie, was het aantal geboekte nachten via het platform bijna een derde hoger.

Starbucks werd bijna 10 procent meer waard. De koffieketen heeft de omzet in China in het afgelopen kwartaal zien dalen door de coronalockdowns in het land. Ondanks de dalende verkopen in China wist het concern door sterke verkopen en prijsverhogingen in Noord-Amerika toch een recordomzet te boeken.

Er was ook overnamenieuws. Beursuitbater Intercontinental Exchange (min 4 procent) koopt software- en databedrijf Black Knight voor ruim 13 miljard dollar. Dat laatste bedrijf steeg bijna 15 procent na het nieuws.

De olieprijzen gingen omhoog na het voorstel van de Europese Commissie om binnen een halfjaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland te verbieden. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,4 procent meer op 107,93 dollar. Brent-olie werd 5,2 procent duurder op 110,42 dollar per vat. De euro was 1,0611 dollar waard, tegen 1,0546 dollar bij het slot van de Europese beurzen.