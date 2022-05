UMG en Wolters Kluwer stijgen op afwachtend Damrak

Platenlabel Universal Music Group (UMG) en informatieleverancier Wolters Kluwer behoorden woensdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Beide AEX-bedrijven kwamen met goed ontvangen kwartaalberichten. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve.

Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een half procentpunt gaat verhogen om de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. De Fed verhoogde de rente in maart al met 0,25 procentpunt. Dat was de eerste renteverhoging sinds 2018. De laatste keer dat de rente met 0,5 procentpunt werd opgeschroefd was in 2000. Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed de rente in de toekomst nog agressiever gaat verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 703,47 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1036,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

UMG ging aan kop in de AEX met een plus van 1,6 procent. Het platenlabel profiteerde in het eerste kwartaal met name van de populariteit van Japanse artiesten als de band King & Prince, zanger Fujii Kaze en zangeres Ado. Ook de zanger The Weeknd behoorde tot de topverkopers van UMG, dat de omzet en winst zag stijgen. Het bedrijf verdiende ook bijna een vijfde meer met abonnementen en het streamen van muziek.

Wolters Kluwer volgde met een winst van meer dan 1 procent. De informatieleverancier zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goede start van het jaar, waarin alle vier divisies groei lieten zien.

Techinvesteerder Prosus kampte met koersdruk in de Chinese techsector, waarin het bedrijf via Tencent een groot belang heeft, en zakte 1,6 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler met een min van 1,7 procent. Operationeel directeur Jörg Gerbig vertrekt voorlopig bij het moederbedrijf van Thuisbezorgd vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Gerbig zou zich hebben misdragen tijdens een evenement van het bedrijf.

De olieprijzen gingen omhoog na het besluit van de Europese Commissie om binnen een half jaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland te verbieden en voor het eind van het jaar die van benzine en andere olieproducten. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 104,99 dollar. Brent-olie werd 2,4 procent duurder op 107,48 dollar per vat. De euro was 1,0536 dollar waard, tegen 1,0536 dollar een dag eerder.