AB InBev verkoopt meer bier, maar ziet winst dalen door Rusland

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, is er net als rivalen Heineken en Carlsberg in geslaagd om in de eerste maanden van dit jaar meer bier te verkopen tegen hogere prijzen. Wel ging de winst omlaag als gevolg van een flinke afschrijving die het bedrijf doet voor zijn vertrek uit Rusland.

Door de prijzen te verhogen proberen brouwers de gestegen kosten van bijvoorbeeld graan enigszins te compenseren. Heineken gaf onlangs al aan dat de prijs van een biertje daarom komende tijd kan blijven stijgen.

AB InBev is de maker van merken als Bud, Hertog Jan, Jupiler en Leffe. In het eerste kwartaal lukte het om alles bij elkaar bijna 3 procent meer bier en andere drank te slijten. Maar de omzet steeg met meer dan 11 procent vergeleken met een jaar eerder, tot circa 13,2 miljard dollar. Dat wijst erop dat de prijzen over de gehele linie al behoorlijk omhoog zijn gegaan.

De winst zakte evenwel tot 499 miljoen dollar, van 892 miljoen dollar een jaar terug. AB InBev kondigde onlangs al aan zijn aandeel in een samenwerkingsverband op de Russische markt te gaan verkopen. Daarvoor moest een afschrijving worden gedaan van ongeveer 1,1 miljard dollar. Het bedrijf werkte in Rusland samen met het Turkse Anadolu Efes. Er wordt momenteel nog onderhandeld met de Turkse brouwer voor een overname van het aandeel.