Chinese beurzen hoger na verwachte renteverhoging Fed

De Chinese aandelenbeurzen werden donderdag hoger gezet na de verwachte renteverhoging van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken nam daarbij de vrees voor nog forsere verhogingen weg. In Hongkong wonnen techbedrijven als Alibaba, Xiaomi en Meituan aan waarde.

De Fed verhoogde de rente met een half procentpunt, wat sinds 2000 niet meer was voorgekomen. In een toelichting zei voorzitter Jerome Powell ook bij de komende rentevergaderingen vergelijkbare stappen te verwachten. Daardoor werden beleggers enigszins gerustgesteld. Hogere rentes zijn doorgaans slecht voor de waardering van aandelen, omdat veiliger geachte obligaties dan aantrekkelijker worden.

Beleggers keerden in China terug nadat de financiële markten een aantal dagen waren gesloten vanwege vieringen rond de Dag van de Arbeid. Donderdag bleven de beurzen in Japan en Zuid-Korea dicht wegens feestdagen. De aandelenhandel in Azië bleef vrij rustig.

Intussen ondervindt de Chinese industrie nog steeds grote hinder van coronalockdowns in grote steden als Shanghai en Beijing. Volgens onderzoek van mediaconcern Caixin zakte de productie in april daardoor naar het laagste niveau in ruim twee jaar. De Chinese centrale bank heeft steun toegezegd om bedrijven te helpen die zwaar zijn getroffen door de nieuwste uitbraak van het coronavirus.

De Hang Seng-index noteerde tussentijds 0,6 procent hoger. Smartphonemaker Xiaomi (plus 1,8 procent), maaltijdbezorger Meituan (plus 1,8 procent) en webwinkelconcern Alibaba (plus 1,4 procent) waren onder de winnaars. De beurs in Shanghai ging 1 procent vooruit. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft meer dan tachtig Chinese bedrijven toegevoegd aan een lijst van ondernemingen die hun notering op Wall Street kunnen kwijtraken. Onder meer webwinkelconcern JD.com (plus 1,8 procent) moet van de SEC meer financiële informatie vrijgeven.

Daarnaast gaan de Amerikanen mogelijk nieuwe sancties opleggen aan het Chinese videobewakingsbedrijf Hikvision. Dat meldde de Britse zakenkrant Financial Times woensdag. Hikvision is beschuldigd van het mogelijk maken van mensenrechtenschendingen. Het bedrijf voorziet de Chinese regering van camera’s die worden gebruikt bij de repressie van de Oeigoeren. Hikvision verloor 10 procent op de beurs in Shenzhen.