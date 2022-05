CNBC: Elon Musk tijdelijk topman van Twitter na overname

Tesla-baas Elon Musk wordt naar verwachting tijdelijk topman van socialemediaplatform Twitter nadat hij dat bedrijf heeft overgenomen, meldt zakenwebsite CNBC op basis van bronnen. Musk zou een paar maanden topman moeten worden. Meer details geeft de zakenwebsite nog niet.

Het kost Musk 44 miljard dollar om Twitter in zijn geheel van de beurs te kunnen halen. Het bestuur van Twitter is daarmee akkoord gegaan, maar de aandeelhouders moeten nog instemmen. Musk praat nog met investeerders over zijn plannen om hen te overtuigen.

De rijkste man ter wereld is al weken idee├źn aan het spuien over de toekomst van Twitter. Zo gaf hij bijvoorbeeld aan het huidige abonnement Twitter Blue goedkoper te willen maken, advertenties te willen verbieden en betalingen in cryptomunten mogelijk te willen maken. Die tweets verwijderde hij later echter weer. Ook zei Musk geld te willen vragen voor het doorplaatsen van tweets op bijvoorbeeld nieuwssites.