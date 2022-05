Duitsland vult grote gasopslag die voorheen van Gazprom was

Duitsland is begonnen met het vullen van een grote opslagfaciliteit voor aardgas in Rehden. Die opslag valt onder de Duitse divisie Gazprom Germania van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Duitse autoriteiten namen onlangs de controle over bij dat onderdeel omdat een overname daarvan niet was gemeld bij de toezichthouder voor gasinfrastructuur. Tot nu toe was de opslagfaciliteit in Rehden, de grootste in West-Europa, voor slechts 0,6 procent gevuld.

“Vanaf vandaag injecteren we kleine hoeveelheden”, meldt Egbert Laege, die door Duitsland als vertrouwenspersoon is aangesteld bij Gazprom Germania, aan persbureau Reuters. “We werken hard aan oplossingen om ervoor te zorgen dat snel veel meer gas de opslag instroomt.”

Bij het Noord-Duitse Rehden kan zo’n 4 miljard kubieke meter aan aardgas worden opgeslagen, maar de ruimte was nauwelijks gevuld. Gemiddeld zijn de Duitse gasopslagen tot 36 procent van hun maximale capaciteit gevuld.

De Duitse toezichthouder voor gasleidingen en -opslagen, de Bundesnetzagentur, heeft tot 30 september de controle over Gazprom Germania. Tot die datum kan de waakhond bestuurders wegsturen, nieuw personeel aannemen en leidinggevenden zeggen wat ze moeten doen. Het is nog niet duidelijk wat er na september gebeurt met de Duitse Gazprom-divisie.

“We hebben goede vooruitgang geboekt met het stabiliseren van Gazprom Germania in onzekere tijden”, zegt Laege. Volgens hem is duidelijk dat de bedrijfsonderdelen erg belangrijk zijn om de toelevering van gas in Duitsland zeker te stellen.