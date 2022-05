Gazprom gaat via Nord Stream 2 Russen gas leveren

Het Russische gasconcern Gazprom gaat toch delen van de gaspijpleiding Nord Stream 2 gebruiken. De leiding die via de Oostzee Rusland met Duitsland verbindt is door dat laatste land nooit goedgekeurd. Nu wil eigenaar Gazprom de pijpleiding inzetten voor de levering van gas aan regio’s in het noordwesten van Rusland, meldt het bedrijf via berichtendienst Telegram.

In hetzelfde bericht waarschuwde Gazprom Duitsland, dat vlak voor de Russische inval in Oekraïne de vergunningsprocedure voor Nord Stream 2 voor onbepaalde tijd opschortte. Als het land alsnog besluit de pijpleiding goed te keuren, kan het volgens Gazprom nog lang duren voordat er ook echt gas door gaat stromen.

Duitsland wil net als veel andere landen in de Europese Unie snel minder afhankelijk worden van Russisch gas. De grootste economie van Europa is voor bijna een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland, volgens dataverzamelaar ICIS. Een direct einde van de toevoer van Russisch gas zou het land volgens kenners daarom grote economische problemen opleveren.