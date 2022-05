Moederbedrijf Booking.com flink hoger op lager Wall Street

Booking Holdings werd donderdag bijna 8 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de resultaten van het moederbedrijf van het Nederlandse Booking.com, dat zijn omzet afgelopen kwartaal ruimschoots wist te verdubbelen. Ook verwacht topman Glenn Fogel dat de komende maanden nog meer mensen op reis gaan en via Booking een overnachting boeken, ondanks onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie.

De markten kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank schroefde woensdag de rente met een half procentpunt op om de inflatie te bestrijden. Hoewel hogere rentetarieven over het algemeen ongunstig zijn voor de waardering van aandelen waren beleggers vooral opgelucht dat de centrale bank aangaf de rente in de toekomst niet met nog grotere stappen te gaan verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent lager op 33.769,16 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 4252,82 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,5 procent tot 12.766,20 punten. Woensdag boekten de graadmeters nog de grootste dagwinst sinds mei 2020.

Webwinkelplatform eBay duikelde ruim 6 procent na een vertraging van de onlineverkopen in het afgelopen kwartaal en tegenvallende vooruitzichten voor het huidige kwartaal. Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten, kwam ook met teleurstellende verwachtingen voor het tweede kwartaal en verloor 16 procent aan beurswaarde.

Shopify kelderde 17,2 procent. Het Canadese e-commercebedrijf boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht en gaf ook een voorzichtig verwachting af.

Twitter steeg 3,4 procent. Tesla-topman Elon Musk heeft van investeerders toezeggingen ter waarde van ruim 7 miljard dollar binnengehaald voor zijn overname van het socialmediabedrijf. Oracle-oprichter Larry Ellison is bijvoorbeeld bereid 1 miljard dollar in de overname te steken. Ook cryptobedrijf Binance doet mee en is goed voor 500 miljoen dollar. Volgens zakennieuwszender CNBC zal Musk ook naar verwachting tijdelijk de leiding krijgen over Twitter.

De euro was 1,0550 dollar waard, tegen 1,0523 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 110,59 dollar. Brent-olie werd ook 2,8 procent duurder op 113,28 dollar per vat. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hielden zoals verwacht vast aan een geleidelijke verhoging van de olieproductie. In juni zal de productie, net als in mei, met 432.000 vaten per dag worden opgeschroefd.