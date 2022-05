Shell boekt fors meer winst door stijging energieprijzen

Olie- en gasconcern Shell heeft in het eerste kwartaal opnieuw flink meer winst geboekt dankzij de sterk gestegen energieprijzen. Het bedrijf dat nu op papier volledig Brits is, boekte in de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van 7,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 6,7 miljard euro.

De olieprijzen waren al flink aan het stijgen door de aantrekkende vraag vanwege het economisch herstel van de coronacrisis. Door de onrust als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland zijn de olieprijzen verder opgelopen tot de hoogste niveaus in jaren. Shell is naast een producent ook een belangrijke handelaar in olie en gas. Door de oorlog in Oekraïne deed de handelstak van Shell goede zaken als gevolg van alle onrust in de markt.

“De oorlog in Oekraïne is in de eerste plaats een menselijke tragedie, maar heeft ook geleid tot een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde energiemarkten en heeft aangetoond dat veilige, betrouwbare en betaalbare energie eenvoudigweg niet vanzelfsprekend is”, zei topman Ben van Beurden in een toelichting. De Shell-baas zegt in gesprek te zijn met overheden, klanten en leveranciers om de uitdagingen het hoofd te bieden en waar mogelijk ondersteuning en oplossingen te bieden.

In dezelfde periode een jaar geleden bedroeg de winst 5,7 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2021 werd een winst geboekt van 11,5 miljard dollar. Shell leed in 2020 nog een recordverlies van bijna 22 miljard dollar omdat toen de olieprijzen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie.

De situatie rond Oekraïne en Rusland heeft het bedrijf ook een flinke tegenvaller opgeleverd. Vanwege het besluit om de activiteiten in Rusland te staken heeft Shell in het eerste kwartaal een last genomen van 3,9 miljard dollar. Shell heeft eerder al aangegeven tot 5 miljard dollar (zo’n 4,8 miljard euro) te moeten afschrijven op zijn activiteiten in Rusland. Zonder de afschrijving op de Russische bezittingen kwam de winst uit op ruim 9 miljard dollar. Dat is de hoogste winst in meer dan tien jaar.

De omzet van Shell bedroeg afgelopen kwartaal dik 84 miljard dollar, tegen ruim 85 miljard dollar een jaar eerder. Shell keert over het eerste kwartaal een dividend uit van 0,25 dollar per aandeel. Dat is 4 procent meer dan in het vierde kwartaal. Van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 8,5 miljard dollar heeft Shell inmiddels 4 miljard dollar voltooid. Het resterende deel zal dit kwartaal worden ingekocht.