Shell boekt ‘goede voortgang’ met verkoop Russische bezittingen

Olie- en gasconcern Shell boekt goede voortgang met de verkoop van zijn Russische bezittingen. Dat zei topman Ben van Beurden donderdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het concern besloot vanwege de oorlog in Oekraïne zijn Russische activiteiten te staken.

“We proberen onze Russische activiteiten te verkopen, maar het is een commercieel proces en ik kan daar dus niet al te veel over zeggen. We hebben wel goede voortgang geboekt met de verkoop van al onze activiteiten in Rusland”, aldus Van Beurden. De topman wilde geen commentaar geven over met welke partijen Shell in gesprek is over de verkoop van zijn Russische onderdelen.

Wanneer het verkoopproces precies zal zijn afgerond kon de Shell-baas nog niet zeggen. “We hebben een gecompliceerde positie in Rusland met veel verschillende onderdelen en ik weet niet wanneer de verkoop van deze delen zal zijn afgerond.” Ook zijn de verkopen volgens de topman afhankelijk van de goedkeuring van de Russische autoriteiten.

Van Beurden verklaarde geschokt te zijn door de dagelijkse gebeurtenissen in Oekraïne en trots te zijn op de Shell-werknemers die de activiteiten in het land aan de gang houden. “De veiligheid van onze medewerkers in Oekraïne is onze hoogste prioriteit.”

Met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie om Russische olie in de ban te doen zei de topman dat Shell daar al mee bezig is en er “vertrouwen in te hebben dat het concern alles geregeld heeft voordat het verbod ingaat”.

Een eventuele Europees boycot op Russisch gas zal volgens hem veel grotere gevolgen hebben. De aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit andere delen van de wereld kan volgens de topman daarbij niet de enige oplossing zijn voor het wegvallen van gas uit Rusland.

Over de eis van Rusland om brandstoffen in roebels te betalen verklaarde Van Beurden dat de betalingssituatie “erg gecompliceerd” is. De Russische Gazprombank staat echter op de Britse sanctielijst en “daar kunnen we geen zaken mee doen of dat nou in roebels is of niet”. We houden de situatie scherp in de gaten en zullen ons aan de wet houden”, aldus de topman.

Wat er met de olieprijzen in de komende maanden gaat gebeuren is volgens Van Beurden “moeilijk te voorspellen”. “Het enige wat we daarover kunnen zeggen is dat de prijzen zeer bewegelijk zullen zijn.” De topman gaf daarbij aan dat de olieprijzen al hoog waren voor het conflict in Oekraïne vanwege het sterke economisch herstel van de coronacrisis. Van een “oorlogswinst” is volgens Van Beurden dan ook geen sprake.