Veevoerbedrijf: levering niet in gevaar door oorlog Oekraïne

Veevoerbedrijf ForFarmers heeft ondanks de moeilijkheid bij het verkrijgen van grondstoffen door de oorlog in Oekraïne geen leveringsproblemen. Ook de komende periode voorziet het bedrijf die nog niet, al kan de situatie wel veranderen. De hoge prijzen voor grondstoffen, transport en energie zorgden wel voor een flink lagere winst voor het beursgenoteerde bedrijf.

Die kosten kon ForFarmers namelijk niet volledig doorberekenen aan klanten. Het bedrijf ziet wel dat de prijzen van voedsel in de winkels nu ook omhooggaan en hoopt dat de consument op die manier ook een deel van de gestegen kosten gaat dragen. Die hoge kosten drukten in de eerste drie maanden van dit jaar flink op de winstgevendheid van ForFarmers. De bedrijfswinst daalde met bijna de helft.

Verder heeft het bedrijf last van de vogelgriepuitbraak in verschillende landen. Pluimveehouders zijn daardoor terughoudend met het opnieuw vullen van hun stallen met kuikens. In de varkenssector stopten in Duitsland de nodige boeren vanwege de extreem lage prijzen die werden veroorzaakt doordat China de import van Europese varkens aan banden legde. Ook in Nederland zijn steeds minder varkensboeren, mede door de uitkoop vanwege het stikstofprobleem.