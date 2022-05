Verlies voor Air Lease door gestrande vliegtuigen in Rusland

Een grote Amerikaanse leasemaatschappij voor vliegtuigen heeft in het eerste kwartaal honderden miljoenen dollars verlies geleden doordat vliegtuigen vastzitten in Rusland. Sinds de aanval van Rusland op Oekraïne en de westerse sancties tegen het Kremlin reageren Russische luchtvaartmaatschappijen niet op oproepen van leasemaatschappijen om hun toestellen terug te geven. Daardoor leed Air Lease uit Los Angeles een verlies van 479,4 miljoen dollar (454,7 miljoen euro).

Het bedrijf schreef eerder al 802,4 miljoen dollar af op zijn in Rusland gestalde vliegtuigen. In totaal staan in het land zo’n vierhonderd jets van leasemaatschappijen die Russische luchtvaartmaatschappijen niet hebben teruggegeven nadat westerse bedrijven door sancties geen luchtvaartmaterieel aan Rusland mochten leveren. De totale waarde van die vliegtuigen ligt op ongeveer 10 miljard dollar.

Een jaar eerder boekte Air Lease nog een winst van 80,2 miljoen dollar. Topman John Plueger heeft nog wel hoge verwachtingen van verzekeringen die het bedrijf heeft afgesloten. “We vinden dat we sterke en valide claims hebben”, zei hij in een toelichting.