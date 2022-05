Vijf EU-landen stellen verplichte zonnepanelen op gebouwen voor

Vijf EU-landen vragen de Europese Commissie om zonnepanelen op de daken van openbare en andere geschikte gebouwen, supermarkten en fabrieken in de 27 lidstaten verplicht te stellen. Dat zou de Europese afhankelijkheid van Russische energie direct verminderen, schrijven de energieministers van Belgiƫ, Luxemburg, Oostenrijk, Litouwen en Spanje in een gezamenlijke brief die persbureau DPA heeft ingezien.

De vijf stellen ook voor om het plaatsen van zonnepanelen op nieuwbouwwoningen en gerenoveerde huizen vanzelfsprekender te maken. Brussel zou meer geld beschikbaar moeten stellen voor zonne-energieprojecten, vinden ze.

De commissie komt naar verwachting deze maand met voorstellen over de vraag hoe de EU onafhankelijk van Russische energie kan worden. De vijf landen willen dat maatregelen om de productie en het gebruik van zonne-energie op te krikken daarvan deel uitmaken en vragen de commissie te onderzoeken welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn.