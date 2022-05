Volledig elektrisch in Europa populairder dan plug-inhybrides

Volledig elektrische auto’s zijn in het eerste kwartaal van 2022 goed geweest voor een op de tien nieuw verkochte voertuigen in Europa. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar en daarmee zijn ze nu populairder dan plug-inhybrides, auto’s met zowel een elektromotor als een brandstofmotor. Die hadden in de eerste drie maanden een marktaandeel van 8,9 procent, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA.

Hybrideauto’s zonder stekker waren goed voor ruim een op de vier verkochte auto’s. Vorig jaar ging het om een op vijf. En hoewel de diesel- en benzineauto’s nog altijd het meest worden verkocht, wordt hun aandeel steeds kleiner. Samen waren ze goed voor iets meer dan de helft van de autoverkopen.

In Nederland zijn in het afgelopen kwartaal bijna 12.400 volledig elektrische voertuigen afgeleverd, tegenover 4560 vorig jaar. Een toename van 171,9 procent. Het aantal verkochte plug-inhybrides steeg met 30,7 procent tot ruim 10.000 en het aantal hybrideauto’s zonder stekker met 12,1 procent tot ruim 21.500.