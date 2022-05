Winstgroei BAM na schikking over zeesluis IJmuiden

Bouwbedrijf BAM heeft afgelopen kwartaal de winst verhoogd. Dat kwam mede door de schikking die het bedrijf sloot over de geplaagde bouw van de zeesluis in IJmuiden. Die leverde 16 miljoen euro op. De omzet van BAM daalde juist op jaarbasis, omdat het bedrijf bezig is met het afstoten van bedrijfsonderdelen buiten zijn belangrijkste markten.

Die omzet bedroeg 1,5 miljard euro, een afname van 6 procent ten opzichte van begin 2021. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de markten waar BAM zich op wil richten, groeide de omzet juist met 5 procent. Uit andere gebieden trekt het bouwbedrijf zich terug. Het orderboek werd dan ook wat kleiner.

BAM zegt dat de vooruitzichten van de markt onzekerder zijn geworden vanwege de oorlog in Oekraïne. Die zorgde onder meer voor verder gestegen energieprijzen en hogere kosten voor andere bouwmaterialen. Maar volgens BAM is het aantal nieuwe opdrachten voor het bedrijf nog wel op niveau. Verder is er veel concurrentie om personeel aan te trekken en te behouden.

De bedrijfswinst groeide sterk naar 97,3 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 53,3 miljoen euro.

BAM stelt verder zijn milieudoelen scherp bij. Eerder mikte het bouwbedrijf op een 50 procent reductie van de eigen uitstoot en die van onderaannemers ten opzichte van 2015 in 2030. Dat doel moet nu volgend jaar gehaald zijn en in 2026 wil BAM zelfs 80 procent minder uitstoten.

De uitstoot door gebruik van de gebouwen en bouwwerken die BAM neerzet moet in 2030 de helft lager liggen dan in 2019. Eerder mikte het bouwbedrijf op een afname van 20 procent.