Amerikaans pensioenfonds wil overname Twitter door Musk stoppen

De geplande overname van Twitter door Tesla-topman Elon Musk kan niet doorgaan. Dat meent een Amerikaans pensioenfonds dat een rechtszaak heeft aangespannen. Het Orlando Police Pension Fund meent dat de deal pas in 2025 doorgang zou kunnen vinden.

Omdat Musk nadat hij een eerste belang had gekocht al met andere grote aandeelhouders zoals Twitter-oprichter Jack Dorsey een deal zou hebben gesloten, zou hij een zogeheten “belanghebbend aandeelhouder” zijn. Volgens een wet in de Amerikaanse staat Delaware moet de overname daardoor met drie jaar worden uitgesteld. Twitter is vanwege belastingredenen in die staat gevestigd.

Het politiepensioenfonds vraagt de rechter om te bepalen dat Musk inderdaad onder die regel valt. De rijkste man ter wereld heeft 44 miljard dollar over voor Twitter.