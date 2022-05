Bedrijfsleven wil belastingvoordeel expat behouden

Vanuit het bedrijfsleven klinkt een brede oproep aan de politiek om niet te rommelen aan bepaalde belastingvoordelen voor expats. Zo’n veertig bedrijven en ondernemersorganisaties als VNO-NCW en Techleap stellen in een brief aan de Tweede Kamer dat bedrijven die een flinke groei doormaken anders op achterstand komen bij het werven van buitenlands talent.

Het gaat om de zogeheten 30 procent-regeling. Bedrijven en universiteiten kunnen daardoor tot 30 procent van het loon belastingvrij uitkeren aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Deze mensen hebben immers ook te maken met extra kosten voor bijvoorbeeld huisvesting.

Volgens de bedrijven is de regeling afgelopen jaren “cruciaal” gebleken voor het aantrekken van buitenlands talent, bijvoorbeeld onderzoekers en technici. Maar de ondernemers merken dat er in de politiek stemmen opgaan om de regeling verder in te perken. Enkele jaren geleden werd de looptijd al ingekort van acht naar vijf jaar.

In een toelichting stelt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen dat het verder uitkleden van de regeling onverstandig is. “Juist nu talent zo schaars is, moet je zo’n belangrijke regeling niet beknotten, terwijl de landen om ons heen deze succesvolle regeling nota bene gekopieerd hebben. De regeling is ook positief geëvalueerd en heeft de schatkist meer opgeleverd dan gekost.”