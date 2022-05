Boeing verplaatst hoofdkantoor naar omgeving Washington

Boeing gaat zijn hoofdkantoor verplaatsen van Chicago naar Arlington in Virginia. Dat is in de buurt van het politieke centrum van de Verenigde Staten in Washington. Daar is ook het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger gevestigd en dat is een belangrijke klant van Boeing. De beslissing van de vliegtuigbouwer werd al langer verwacht.

Boeing werkt ook aan een herstel van de relatie met luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA), dat ook gevestigd is in Washington. Begin vorig jaar werd bekend dat Boeing een boete betaalt van 2,5 miljard dollar vanwege het misleiden van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dat deed de vliegtuigbouwer bij de keuring van het toestel 737 MAX.

Door de ongelukken met vluchten van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen 346 mensen om het leven. De problemen met de 737 MAX kostte voormalig topman Dennis Muilenburg zijn baan.

Boeing was het grootste deel van zijn ruim honderdjarige bestaan gevestigd in Seattle, aan de westkust van de Verenigde Staten. In 1997 werd het hoofdkantoor verplaatst naar Chicago na een fusie met branchegenoot McDonnell Douglas.

Overigens werken veruit de meeste medewerkers van Boeing in fabrieken in andere steden, ver weg van het hoofdkantoor. Dat stond tijdens de coronapandemie ook grotendeels leeg doordat de meeste werknemers van Boeing vanuit huis werkten. De vliegtuigfabrikant heeft niet gemeld hoeveel banen er worden verplaatst naar Arlington. Het bedrijf wil een “aanzienlijke aanwezigheid” houden in Chicago.