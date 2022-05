Coronalockdowns Vietnam kosten Adidas 400 miljoen aan omzet

Adidas heeft in het eerste kwartaal 400 miljoen euro aan omzet misgelopen. Dat komt doordat coronalockdowns in Vietnam zorgden voor problemen in de toeleveringsketen, laat het Duitse sportmerk weten. Vooral in Europa waren producten daardoor vaak minder goed beschikbaar. In China liep de vraag terug door een nieuwe golf aan coronabesmettingen en lockdownmaatregelen.

Om die reden heeft Adidas zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Eerder rekende het bedrijf op een verdere groei van de omzet met 11 tot 13 procent. Het sportmerk denkt nu aan de onderkant van die prognose uit te komen. Datzelfde geldt voor de eerder uitgesproken winstverwachting van tussen de 1,8 miljard en 1,9 miljard euro.

De omzet van Adidas steeg in het eerste kwartaal van dit jaar nog wel licht naar iets meer dan 5,3 miljard euro. De terugval in de Chinese vraag werd gecompenseerd met extra verkopen in onder meer de Verenigde Staten. De kosten van transport en productie stegen wel en daarom liep de winstgevendheid terug. De nettowinst kwam uit op 490 miljoen euro, 12 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.