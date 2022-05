Europese Commissie verzwakt voorstel oliesancties Rusland

De Europese Commissie wil Hongarije, Slowakije en Tsjechië meer tijd geven om het voorgestelde importverbod op Russische olie in te voeren. Daarmee hoopt de commissie de stroeve onderhandelingen tussen de 27 EU-lidstaten over het nieuwe sanctiepakket voor Rusland los te trekken.

Sinds vrijdagochtend zijn de EU-ambassadeurs in Brussel weer bij elkaar nadat ze het dagelijks EU-bestuur eerder terug naar de ontwerptafel hadden gestuurd. Veel lidstaten hebben kritiek, en niet alleen op de voorgestelde totale boycot van ruwe aardolie binnen zes maanden en van geraffineerde olie voor het eind van het jaar.

Hongarije en Slowakije krijgen volgens EU-bronnen uitstel tot eind 2024, Tsjechië tot juni 2024. In het oorspronkelijke pakket was hen een jaar extra aangeboden om het verbod te implementeren. In het nieuwe voorstel zou Bulgarije, dat inmiddels ook om uitstel heeft gevraagd, zijn zin niet krijgen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán noemt de beoogde Russische olieboycot een “nucleaire bom” op de Hongaarse economie. Hij eist vijf jaar uitstel. De Tsjechische premier Petr Fiala heeft volgens persbureau CTK gezegd dat de voorstellen “de juiste richting opgaan, maar de discussies zijn nog gaande”.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zei vrijdag dat hij de ministers van Buitenlandse Zaken volgende week voor een spoedvergadering bijeenroept als hun ambassadeurs er dit weekend niet uitkomen. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is een snel besluit over nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne geboden. De meeste EU-landen willen zo snel mogelijk van hun energieafhankelijkheid van Rusland af.

De commissie komt ook tegemoet aan zorgen van een aantal lidstaten over het voorgestelde verbod op dienstverlening bij transport van Russische olie. Vooral Griekenland maar ook Malta en Cyprus vrezen dat hun rederijen daardoor onevenredig worden geraakt en krijgen nu drie maanden langer de tijd om zich daarop voor te bereiden.