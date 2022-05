Export bloemen op recordniveau in aanloop naar Moederdag

De buitenlandse vraag naar bloemen en planten blijft op recordniveau in de aanloop naar Moederdag. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata. Volgens directeur Matthijs Mesken lijken consumenten de hoge prijzen “voor lief te nemen”.

In de meeste landen waar bloemen naartoe worden geĆ«xporteerd valt Moederdag op de tweede zondag van mei. “Engelse Moederdag viel dit jaar op 27 maart en met name de bloemen waren in trek bij de Britse consument”, stelt de VGB in een toelichting. Op zondag 1 mei werd Moederdag gevierd in onder meer Spanje en Portugal. De dag valt in Polen op donderdag 26 mei en in Frankrijk en Zweden op de laatste zondag van mei.

In de eerste drie maanden van 2022 werd nog voor een recordbedrag van 2,1 miljard euro aan sierteeltproducten verscheept. “De omzetcijfers over april beloven met een kleine plus positief uit te pakken”, aldus de VGB.

Dat de energieprijzen fors zijn gestegen is het grootste probleem voor de sierteeltsector. Daardoor wordt het steeds duurder om bloemen en planten te produceren. Ook de kosten van luchtvracht nemen toe. De sector verwacht dat de prijsstijgingen de vraag naar bloemen en planten mogelijk gaan temperen.