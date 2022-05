Leveranciers schuwen jachtenbouwer Heesen om Russische eigenaar

De Nederlandse fabrikant van luxejachten, Heesen Yachts, kan door sancties tegen eigenaar Vagit Alekperov niet aan alle spullen komen om nieuwe schepen te maken. Alekperov staat op sanctielijsten van het Verenigd Koninkrijk en Australiƫ, waardoor onder andere de Britse motorenfabrikant Rolls-Royce niet meer levert aan het bedrijf uit Oss.

“Een aantal van onze leveranciers is gebonden aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft als gevolg dat enkele van hen hun verplichtingen niet na kunnen komen”, verwoordt een zegsvrouw de situatie.

De Russische miljardair Alekperov is een van de drie zogeheten uiteindelijke belanghebbenden van Heesen Yachts. Dat wil zeggen dat hij uiteindelijk zeggenschap heeft over het bedrijf. Onlangs diende een kort geding omdat een notaris niet wilde meewerken aan de overdracht van Alekperovs aandelen aan een stichting. Die transactie zou problemen door sancties tegen de miljardair moeten voorkomen, maar de notaris was bang er zelf Europese sancties mee te ontduiken. De rechter gaf haar gelijk.

Heesen vond dat de notaris ook andere factoren had moeten meewegen, zoals een dreigend faillissement. Zo’n bankroet is volgens het bedrijf niet direct aan de orde. Heesen, dat in Nederland zo’n duizend werknemers heeft, is volgens een woordvoerster financieel gezond.

Alekperov was voorheen onderminister voor olie in de Sovjet-Unie en vergaarde een fortuin met het door hem opgerichte olieconcern Lukoil. Onlangs trad de zakenman af als topman van het bedrijf.