Shell praat naar verluidt met Lukoil over Russische tankstations

Shell praat met Lukoil over de verkoop van zijn Russische tankstations en een smeermiddelenfabriek, meldt zakenblad Forbes. Het olie- en gasconcern bevestigt wel dat er gesprekken zijn over de verkoop van Shell Neft, zoals het Russische bedrijfsonderdeel heet, maar niet met welke partij.

Shell heeft ruim 370 tankstations in 28 Russische steden. Die worden voorlopig stilgelegd in afwachting van een mogelijke verkoop. Ook de activiteiten bij de smeermiddelenfabriek in Torzjok ten noordwesten van Moskou worden voorlopig gestaakt.

Olie- en gasconcern Shell maakte eind februari vanwege de Russische inval in Oekra├»ne bekend zijn activiteiten in Rusland af te stoten. Daaronder vallen ook investeringen in gasprojecten. Eerder deze week maakte Shell bekend 3,9 miljard dollar, omgerekend een kleine 3,7 miljard euro, af te schrijven op de Russische bezittingen. Daarvan was zo’n 15 procent voor de tankstations.